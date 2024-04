RAI - SERGIO | NESSUN SORPASSO MEDIASE - SCORRETTO PARAGONARE PERIMETRI DIVERSI

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di giovedì 18 aprile 2024) “A fronte di notizie, infondate, che parlano di “” da parte dit negli ascolti, Rai ribadisce quanto già più volte ripetuto: le reti generaliste Rai – Rai 1, Rai 2, Rai 3 – mantengono saldamente il primato rispetto alle tre reti generaliste del principale concorrente”, si legge in una nota di Viale Mazzini. In particolare, dal confronto a pari perimetro tra le tre reti generaliste più il canale all news nell’anno 2023 (Fonte Auditel) emerge che Rai è leader sia nell’intera giornata con uno share del 31 per cento e una media di 2 milioni 527 mila spettatori (contro il 26.8 e 2 milioni 184 mila della principale concorrente), sia nel prime time con uno share del 32 per cento e 6 milioni 12 mila spettatori (contro il 26.7 e 5 milioni 8 mila della concorrenza). “Il primato Rai – dice l’Amministratore Delegato Roberto...