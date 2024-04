Rai - Mentana svela la farsa sull’addio di Amadeus e Telemeloni

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di giovedì 18 aprile 2024) Negli ultimi giorni, il dibattito tra il governo di centrodestra e l’ambiente mediatico italiano si è intensificato, alimentato da accuse da parte della sinistra che punta il dito contro presunte manovre dell’esecutivo volte a piegare l’informazione a proprio favore, sollevando preoccupazioni per la salute della democrazia. Nonostante queste aspre critiche, Enrico, direttore del TG La7, fornisce una prospettiva differente, mettendo in discussione la fondatezza di tali accuse. In un’intervista rilasciata a La Stampa,smonta l’idea che ci sia un’occupazione della Rai da parte dell’attuale governo, nonché le preoccupazioni legate ad una serie di scioperi annunciati e un diffuso malcontento tra i giornalisti. La sinistra dipinge un quadro di strategie mirate a trasformare il servizio pubblico in un veicolo di propaganda politica, ma secondo ...