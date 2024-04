Ragazzo di 20 anni accoltellato a un fianco davanti alla chiesa di Pioltello | è grave

Un dodicenne è morto ad Altare , nell’entroterra di Savona. Il ragazzo , residente in una zona rurale del comune savonese, ha improvvisamente perso conoscenza, determinando la chiamata ai soccorsi da ... (ilgiornaleditalia)

Un ragazzo di 20 anni residente a Vanzago (Milano) ha perso la vita in un incidente che ha coinvolto la sua moto e un' auto a Rho: inutile la corsa disperata all' ospedale Niguarda.Continua a leggere (fanpage)

Rho (Milano) - grave incidente stradale oggi mercoledì 17 aprile, intorno alle 13, a Rho. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia locale intervenuta sul posto, un ... (ilgiorno)