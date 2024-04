Rafah come merce di scambio tra Israele e Usa | la mossa che cambia tutto

(Di giovedì 18 aprile 2024) Una “trattativa” per cercare di tamponare una situazione potenzialmente ancora più grave. Gli Stati Uniti hanno accettato il piano didi invasione diin cambio della mancata effettuazione di un grande attacco contro l'Iran. Funzionari egiziani hanno riferito a un quotidiano del Qatar che gli Usa hanno accettato il piano diper un'operazione nella città nel sud di Gaza, che scongiura una risposta fragorosa all'azione senza precedenti di missili e droni di Teheran dello scorso fine settimana. “L'amministrazione americana ha intenzione di accettare il piano precedentemente presentato dal governo israeliano riguardo all'operazione militare a, in cambio del rifiuto di effettuare un attacco su larga scala contro l'Iran”, spiega il giornale Al-Araby Al-Jadeed. I funzionari egiziani hanno riferito ...

Washington, 6 mar. (Adnkronos) - “Finire la guerra senza smilitarizzare Rafah è come mandare i vigili del fuoco per spegnere l'80% di un incendio”: Israele dovrà annientare Hamas a Rafah . Lo ha detto ... (liberoquotidiano)

Washington, 6 mar. (Adnkronos) – ?Finire la guerra senza smilitarizzare Rafah è come mandare i vigili del fuoco per spegnere l?80% di un incendio?: Israele dovrà annientare Hamas a Rafah . Lo ha ... (calcioweb.eu)

Israele, niente rappresaglia pesante con l'Iran. Ma ecco la “merce di scambio” dagli Usa - Una “trattativa” per cercare di tamponare una situazione potenzialmente ancora più grave. Gli Stati Uniti hanno accettato il piano ...iltempo

"Invadere Rafah e non attaccare l'Iran". Il piano di Israele (con l'ok degli Usa) - Gli Stati Uniti avrebbero deciso di lasciare che Israele attacchi Rafah in cambio di un impegno del governo Netanyahu a non rispondere su larga scala all'Iran ...ilgiornale

Israele non risponderà all'Iran ma attaccherà Rafah, c'è l'accordo con gli Usa: perché Netanyahu ha accettato - L'accordo tra Usa e Israele prevede il via libera all'operazione militare su Rafah: in cambio Netanyahu dovrebbe rinunciare ad attaccare l'Iran ...notizie.virgilio