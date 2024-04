(Di giovedì 18 aprile 2024) Domani alle 18:30 Genoa-inaugura il 33° turno di Serie A. Trasferta storicamente ostica per i biancocelesti, vittoriosi solo dodici...

Il Sassuolo cerca una vittoria a Salerno per tirare una boccata d`aria fuori dalla zona retrocessione. L`occasione è ghiotta, in casa di una... (calciomercato)

KISS KISS - De Maggio: "Il sogno di De Laurentiis per la panchina è Conte" - Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di "Radio Goal": "Il sogno di Aurelio De Laurentiis per la panchina è Antonio Conte. C'è la volon ...napolimagazine

SERIE A - Quote insidiose per la Lazio a Genova, i bookie puntano sul ritorno al gol di Retegui, la firma di Immobile a 3,50 - Domani alle 18.30 Genoa-Lazio inaugura il 33° turno di Serie A. Trasferta storicamente ostica per i biancocelesti, vittoriosi solo dodici volte su 52 precedenti. Match senza un vero favorito secondo g ...napolimagazine

Serie A: De Rossi favorito nel primo derby da allenatore. Juventus-Fiorentina, il fattore Stadium spinge i bianconeri nelle Quote di Planetwin365 - Ne ha giocati trentuno e vinti quattordici, ma da allenatore sarà il primo. De Rossi si appresta a vivere il derby di Roma nella nuova veste di allenatore ...agimeg