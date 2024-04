Quinto posto Champions League - i risultati dell’Europa League per l’ufficialità

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 18 aprile 2024) Giovedì 18 aprile 2024 è una giornata chiave per il tanto agognatoper l’Italia. Potrebbe addirittura rivelarsi decisiva, se tutto dovesse andare secondo i piani. Di seguito riportiamo nel dettaglio cosa dovrà accadere in campo con Atalanta, Milan, Roma e Fiorentina (anche soltanto con alcune delle squadre) per poter gridare ale festeggiare una pioggia di milioni extra per la serie A. Situazione attuale L’Italia non ha più un reale interesse per ladi quest’anno, se non quello dettato dalla passione per lo sport e, volendo, connesso alla carriera di Carlo Ancelotti. Si guarda così già alla prossima annata, che introdurrà delle enormi novità. La nuovaavrà 36 squadre in lotta, gettate in un ...