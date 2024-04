Quentin Tarantino cancella The Movie Critic - non sarà il suo ultimo film

(Di giovedì 18 aprile 2024)ha cambiato idea, non chiuderà la carriera da regista con il preannunciato The, dà un colpo di spugna e riparte da capo. Dopo mesi di anticipazioni,ci ripensa. Il regista hato The, che avrebbe dovuto essere il suodietro la macchina da presa. Incentrato sulo di una rivista porno della Los Angeles dei primi anni '70, Thesarebbe stato il decimo lungometraggio di, ma secondo quanto anticipato da Deadline il regista di Kill Bill sarebbe insoddisfatto e avrebbe deciso di passare a un nuovo progetto. Brad Pitt era stato scelto per un ruolo da ...

