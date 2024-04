Quando un bambino ha bisogno dello psicologo infantile?

(Di giovedì 18 aprile 2024) Lo sviluppo emotivo e psicologico dei bambini è un aspetto fondamentale della loro crescita e del loro benessere. Ci sono momenti in cui, però, possono sorgere delle difficoltà che richiedono l’intervento di una figura specializzata: i bambini, infatti, sperimentano un livello alto di sfide e stress sociali, emotivi e comportamentali. In questi casi, la persona a cui rivolgersi è lo, che può accompagnare il piccolo durante questa fase. Di cosa si occupa lo? Loè un professionista specializzato nello studio del comportamento esviluppo dei bambini, dalla prima infanzia (0-3 anni), alla seconda infanzia (2-6 anni), fino alla fanciullezza (dai 7 fino ai 10 anni). Anche se potrebbero sembrare sinonimi, la ...

