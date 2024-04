Qual’è il vero ruolo delle piogge artificiali nell’allagamento di Dubai | l’analisi dell’esperta

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 18 aprile 2024) In due giorni aè piovuto tanto quanto piove in media in un anno e mezzo. Il National center of metereology (Nmc) degli Emirati Arabi Uniti ha ipotizzato che tra le cause ci potrebbe essere il cloud seeding, la tecnologia usata dal governo per "inseminare" le nuvole e creare. In realtà spiegare oggi cosa abbia scatenato l'eccezionale evento atmosferico è difficile, ma ci sono alcuni fattori che possono aver contribuito a determinarlo. El Niño è uno di questi.