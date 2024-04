Psicologi Toscani | Il 56% dei ragazzi è stressato dagli impegni di studio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 aprile 2024) Firenze, 18 aprile 2024 – In Toscana il 45% degli adolescenti e il 72% delle adolescenti soffre di almeno due sintomi di malessere a settimana. Più della metà deie delle ragazze (il 56%) si sente molto o abbastanzalegati alla scuola. Sono i dati emersi dalla rilevazione Hbsc del 2022 (Health Behaviour in School-aged Children, Comportamenti collegati alla salute indi età scolare), unomulticentrico internazionale svolto in collaborazione con l’Ufficio regionale per l’Europa dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, e riportati dalla professoressa Ersilia Menesini dell'Università di Firenze nel suo intervento “Nuove sofferenze degli adolescenti tra fattori di stress e solitudine” all'evento “Gli anni dell'ansia” che si è tenuto lo scorso ...