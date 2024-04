Proteste all’università - la presidente Crui | Nessun boicottaggio dagli atenei italian - siamo aperti a collaborare con tutti

(Di giovedì 18 aprile 2024) I rettori: “Contro la guerra ma non tagliamo ponti, le istanze dei giovani non possono restare inascoltate”

Tensione ieri martedì 9 aprile davanti all’ Università di Padova , dove un centinaio di studenti ha protestato davanti a Palazzo Bo per chiedere che l’Ateneo non aderisse al bando di cooperazione con ... (ilfattoquotidiano)

Il Senato Accademico dell’Università La Sapienza di Roma esprime «Dolore e orrore per l’escalation militare e per la conseguente crisi umanitaria in corso in Palestina», ma non interromperà la ... (open.online)

Sterminio a Gaza. Perché i manganelli alla Sapienza non indignano: ... per le costanti proteste in Italia nelle scuole contro il ... che sarebbero state perseguite anche grazie all'inchiesta aperta dal PM ... Quello che è successo martedì 16 all'università La Sapienza di ...

Marco Tarchi: "Manca creatività, non è il nuovo '68. Il conflitto dà slancio all'ultrasinistra": La Biennale come le università, epicentro da mesi di una protesta politica come non se ne vedevano ... Ma che nelle proteste convergano una sincera emozione per la tragica sorte che stanno subendo i ...