Pronostici di oggi 18 aprile | Europa e Conference League con Roma-Milan | Atalanta-Liverpool | Fiorentina e Aston Villa

Europa League, pronostico e quote di West Ham-Leverkusen - Al "London Stadium" il West Ham è chiamato a fare l'impresa. Gli "Hammers" dopo aver perso l'andata dei quarti di finale di Europa League sul campo del Leverkusen per 2-0 e hanno comunque l'obbligo di ...corrieredellosport

Pronostici Europa League, quote e statistiche di West Ham-Leverkusen - Al " London Stadium " il West Ham è chiamato a fare l'impresa. Gli " Hammers " dopo aver perso l'andata dei quarti di finale di Europa League sul campo del Leverkusen per 2-0 e hanno comunque ...tuttosport

120 equipaggi al Rally Costa Smeralda - Ai 70 equipaggi iscritti nel rally storico, se ne sommano altri 30 in gara nel rally di regolarità a media e gli ulteriori 20 del Martini Rally Vintage. Pronostici incerti sia per il rally che per la ...alguer