Programma per la produzione di droni | in arrivo sanzioni Usa contro l' Iran

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 18 aprile 2024) L'ufficio del Tesoro Usa per illlo degli asset stranieri (Ofac) ha annunciato nuovenei confronti di 16 persone e dieci entità legali legate aldi Teheran per ladi, al ministero della Difesa e ai comparti della siderurgia e dell'automotive in, in risposta all'attacco sferrato nel fine settimanaIsraele. La segretaria al Tesoro Usa, Janet Yellen, ha affermato in una nota che il provvedimento, preso in coordinamento con il Regno Unito, rientra nel quadro del lavoro che Washington sta portando avanti per «degradare e ostacolare le attività destabilizzanti dell', incluso ilper ladie il finanziamento del terrorismo ...