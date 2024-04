Probabili formazioni Monza-Atalanta | trentatreesima giornata Serie A 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 18 aprile 2024) Ledi, match valevole per ladel campionato di. La compagine biancorossa si gioca le ultime carte per provare ad avvicinarsi alla zona europea e per continuare a sperare in una qualificazione ha assolutamente bisogno di vincere. I nerazzurri, dal loro canto, sono in piena corsa per un posto nella prossima Champions League e i tre punti sono d’obbligo. Chi riuscirà a vincere all’U-Power Stadium? Si parte alle ore 20:45 di domenica 21 aprile, la partita sarà visibile in esclusiva su Dazn. Su Sportface.it scopriremo chi sono iprotagonisti di questa gara, con le possibili scelte dei due allenatori, Raffaele Palladino e Gian Piero ...