Probabili formazioni della giornata 32 della Liga EA Sports

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 18 aprile 2024) 2024-04-18 14:28:24 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie Apervenuta in redazione: CCon i postumiChampions League arriva il giorno in cui il titolopotrebbe essere condannato (o meno) per 23-24. Domenica si gioca la classica Real Madrid-Barcellona (ore 21). e non ci saranno più pause fino alla finecompetizione (weekend del 25-26 maggio). Manca un’ultima settimana (terzultimo giorno). Puoi vincere cento euro con il tuo allineamento del ‘Master Day’ al Movistar Fantasy MARCA. nei leoni Ritorna Ruiz de Galarreta dopo la sanzione. Dubbioso sì. C’è otto giocatori ammoniti di sanzione e visita all’Atlético alla 33a. Gli ospiti hanno il dubbio ...