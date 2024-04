PROBABILE FORMAZIONE Roma-Milan - Gazzetta | Pioli si affida a Musah La scelta su Chukwueze

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 18 aprile 2024) Ecco ladelcontro laper lasia Yunusparte dalla panchina Ildi Stefanosi prepara a scendere in campo contro lanella gara valevole per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. I rossoneri dovranno cercare di ribaltare lo 0-1 di San Siro se vorranno centrare la semifinale. Il tecnico emiliano si affiderà, quindi, al solito 4-2-3-1. In porta torna Mike Maignan. In difesa,dovrà fare a meno di Pierre Kalulu e Simon Kjaer. A destra giocherà Davide Calabria, con Theo Hernandez sulla sinistra. Al centro della difesa, torna dal primo minuto Fikayo Tomori. Dovrebbe, ...