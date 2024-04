Principe William | rivelata la data del ritorno a lavoro

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 18 aprile 2024) Dopo una lunga pausa, coincidente con le vacanze di Pasqua, ilha annunciato ladel suoagli impegni pubblici. Si tratta del primo impegno pubblico dell’erede al trono da quando la moglie, Kate Middleton, ha condiviso la propria diagnosi di cancro. Nelle ultime settimane, ildi Galles è stato lontano dalle occasioni pubbliche ed ha trascorso del tempo con lassa del Galles e i loro tre figli, ilGeorge, lassa Charlotte e ilLouis. Le vacanze di Pasqua hanno avuto inizio per i tre bambini subito dopo che Kate Middleton ha rivelato in un videomessaggio di essere in cura contro il cancro. Secondo le fonti vicine alla Famiglia Reale, queste tempistiche avrebbero ...