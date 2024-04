Prima le banche - poi l’export Altro corto circuito tra Cina e Russia

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 18 aprile 2024) Dallealle merci, il passo è breve. Ilfinanziario trasi propaga al commercio, alla vendita di merci cinesi nell’ex Urss, per la precisione. Come raccontato da Formiche.net nelle scorse settimane, il timore di rimanere invischiate nelle sanzioni contro Mosca, ha spinto moltedel Dragone a sospendere i rapporti di affari con il Cremlino, ovvero a mettere in stand by i pagamenti verso laper le importazioni, soprattutto petrolio. Ora, questa paura, si sta estendo a unnervo vitale,cinese. La questione è di vitale importanza per ambedue i Paesi, alleati molto spesso più sulla carta che nella realtà. La, infatti, ha un gran bisogno delle importazioni ...