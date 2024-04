Prima Divisione Femminile MC Una brutta Del Mastro Cingoli perde a Tolentino | la Futura vince 3-0

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di giovedì 18 aprile 2024) Le ragazze di Aquili perdono malamente il primo set (25-10); vanno in fuga nel secondo ma sul 10-20 si fanno rimontare fino al 28-26 finale. Nel terzorimonta dal 12-15 al 21-17, chiudendo i conti sul 25-19. 14 punti per Marta Della Ceca, 18 aprile 2024 – Unadeterminata e senza paura costringe unaDelalla seconda sconfitta consecutiva. Le ragazze di Aquili, infatti, hanno perso contro la formazione tolentinate nella partita della 23^ giornata del girone maceratese didi pallavolo, in una serata da dimenticare per Marasca e compagne. Con questa sconfitta e con la contemporanea vittoria del Caldarola, a tre giornate dal termine le ...