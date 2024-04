Prima dell’eutanasia voglio l’Europa League Ma la storia del tifoso della Roma malato era una fake news

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 18 aprile 2024) La suaera diventata virale. Ma in realtà, secondo quanto riporta l’AdnKronos, si tratterebbe di un. Tutto è nato con una telefonata di un, di nome Edoardo, alla radiona Tele Radio Stereo durante la messa in onda del programma Te la do io Tokio. Il ragazzo ha raccontato tra le lacrime di essere unterminale pronto ad andare in Svizzera per il suicidio assistito e ha chiesto alladi vincerenella finale a Dublino il 22 maggio. “Ho già preso accordi con una clinica in Svizzera, che mi ha mandato le date. Gli svizzeri sono strani, è come se stessi organizzando una gita a una spa. Una delle date che mi hanno proposto è il 22 maggio. E nella mia testa è scattato ...