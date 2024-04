Prezzi da incubo per la benzina | dove schizza oltre i due euro al litro

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 18 aprile 2024) Quotazioni petrolifere in calo, con il Brent abbondantemente sotto i 90 dollari. Aumentano invece ipraticati alla pompa della: in autostrada la media in self service supera i 2al. Sulla rete ordinaria è a un passo da 1,92. Fermo invece il gasolio. Stando alla rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 ha aumentato di un centesimo alconsigliati dellae ridotto di un centesimo quelli del gasolio. Queste sono le medie deipraticati comunicati dai gestori all'Osservatoriodel ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: ...