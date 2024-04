Preso a schiaffi Vergognoso! | Federico Fashion Style aggredito in treno

(Di giovedì 18 aprile 2024)Lauri, conosciuto da tutti comee come il parrucchiere dei vip, è finito oggi in ospedale. Il motivo? Era a bordo di une, all'improvviso, è statoprima verbalmente e poi fisicamente. Le condizioni di salute del celebre volto di Real Time non sono gravi. L'hairstylist, però, si è recato in pronto soccorso per assicurarsi che tutto fosse sotto controllo. A raccontare l'episodio è stato lui stesso. Nelle storie pubblicate sul suo profilo Instagram, dove è seguito da un milione di fan, ha esordito così: "e un pugno in faccia su unItalo davanti agli occhi di tutti! Essere insultato, denigrato eper l'orientamento sessuale è ...

