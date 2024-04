(Di giovedì 18 aprile 2024) Modena, 18 aprile 2024 – Idrissa Diallo, il 23enne della Guineaa pungi da uncome dimostra un video diventato virale lo scorso marzo, finirà a, col rito abbreviato, pere danneggiamento dell’auto di servizio dei carabinieri il prossimo 6 giugno. L’avvocato del giovane, Barbara Bettelli, ha spiegato che in quel video, come in altri relativi alle fasi del controllo dei carabinieri, non risulterebbe alcun tipo di violenza attiva da parte del 23enne e che anche qualora dovesse risultare, per la difesa sussisterebbe la scriminante dell’atto illegittimo da parte dei militari dell’Arma. I due carabinieri immortalati nel video, di cui soltanto uno è rimentre sferra i, sono già stati trasferiti ed impiegati ad altro incarico mentre proseguono, ...

Stava camminando nei pressi di un locale di via 25 aprile a Rovato, comune in provincia di Brescia, quando è finito nei mirino di una pattuglia dei carabinieri del nucleo radiomobile di Chiari, ... (today)

Federico Fashion Style, paura in treno: “Picchiato e Preso a pugni” - Momenti di paura per Federico Fashion Style: il parrucchiere è stato aggredito a bordo di un treno. Noi lo consociamo come Federico Fashion Style, ma all’anagrafe è Federico Lauri, ed è il parrucchier ...gossipetv

Diagnosi non gradita, paziente 64enne aggredisce con calci e pugni i sanitari del 118 che lo hanno soccorso - Un medico e un’infermiera del 118 sono stati aggrediti a calci e pugni da un paziente che avevano appena soccorso . E’ successo a Napoli, dove ...notizie.tiscali

Preso a pugni da un carabiniere, a processo per resistenza - Modena, 18 aprile 2024 – Idrissa Diallo, il 23enne della Guinea Preso a pungi da un carabiniere come dimostra un video diventato virale lo scorso marzo, finirà a processo, col rito abbreviato, per res ...ilrestodelcarlino