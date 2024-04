Presidente Usa Biden impone nuove sanzioni contro l' Iran

(Di giovedì 18 aprile 2024) Gli Stati Uniti hanno annunciatol'. "Siamo impegnati nella difesa di Israele, dei nostri soldati e dei nostri partner nella regione. E non esiteremo a intraprendere tutte le azioni necessarie"gli attacchi di Teheran e dei suoi alleati, ha dichiarato ilin una nota. Nell'ambito delleUsa all'annunciate da Joe, il Tesoro Usa ha preso di mira 16 individui e due entità che consentono la produzione di droniiani, compresi i tipi di motori che alimentano la varianti Shahed, utilizzata nell'attacco del 13 aprile. Nel mirino anche 5 società che forniscono componenti per la produzione di acciaio alla Khuzestan Steel Company (Ksc), uno ...

E venne il giorno. No, non quello delle elezioni Usa: ne mancano ancora 200. E neppure quello – almeno speriamo – del Giudizio Universale. Ma quello in cui Donald Trump è comparso in un’aula di ... (ilfattoquotidiano)

Usa, Donald Trump a cena con Andrzej Duda a New York: il tycoon sonda il terreno per la Casa Bianca - L'ex Presidente degli Usa Trump ha incontrato il Presidente polacco Duda per una cena alla Trump Tower per discutere di Ucraina e Medio Oriente. Non è il primo leader europeo che incontra e sembra che ...it.euronews

Medaglia d’Oro al Valore Atletico per gli uomini del Moro di Venezia - Ieri, mercoledì 17 aprile alle ore 12.00, presso il Centro di Preparazione Olimpica Acquacetosa a Roma, nell’ambito di una riunione della Giunta Nazionale del C.O.N.I., presieduta da Giovanni Malagò, ...italiavela