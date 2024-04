Presentata la 49ª Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 aprile 2024) Arezzo, 18 aprile 2024 – È statastamattina, nella conferenza stampa che ha avuto luogo nella sede di ArezzoCamera di Commercio Arezzo-Siena, la 49ªin programma dal 25 aprile al 1° maggio ad Anghiari, in provincia di Arezzo. Format collaudato, per una manifestazione in linea con la tradizione, ma caratterizzata da numerose novità che metterà ancora una volta in evidenza le eccellenze del fatto a mano nelle affascinanti botteghe del centro di Anghiari. Artigianato e Arte si incontreranno nuovamente in uno dei Borghi più belli d’Italia per un mix che da quasi cinquanta anni si divincente. Alla conferenza di presentazione49ª ...