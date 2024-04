Premier League - fenomeno Palmer | l’astro nascente che il Chelsea ha strappato al City di Guardiola

Svolta in Fa Cup, dal prossimo anno via i replay - Svolta storica in Coppa d'Inghilterra: in caso di parità, al termine dei 90', non si rigiocherà più l'incontro, a campo invertito, ma saranno i tempi supplementari, ed eventualmente i calci di rigore, ...ansa

Calciomercato Napoli, Sudakov va in Premier League: «De Laurentiis ha perso la sua occasione» - «A gennaio avevo detto al Napoli che potevano averlo per 50 milioni di euro più bonus, loro hanno offerto 40 milioni di euro. Ho consigliato al club di Aurelio De Laurentiis di ...ilmattino

L’Inghilterra non domina più in Europa, i club della Premier sono in modalità Brexit (So Foot) - L'Inghilterra e l'Europa: City e Arsenal fuori dalla Champions. Liverpool e West Ham quasi fuori dall'Europa League. Non accadeva dal 2017 ...ilnapolista