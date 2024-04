Prato - studenti a scuola di sostenibilità al Lanificio Fratelli Balli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 aprile 2024), 18 aprile 2024 - “Sapete che per realizzare una t-shirt di cotone servono 2.700 litri d'acqua? In pratica per una maglietta si consuma il fabbisogno d'acqua di due anni e mezzo di un essere umano”. Inizia così, con un dato di forte impatto, che spiega con efficacia i danni prodotti all'ambiente dal fast fashion, la lezione diche ilha organizzato per la classe 5^D dellaGalileo Galilei di Pistoia. Una visita al Fabbricone Storico immaginata per centrare tre obiettivi verso i consumatori del domani: raccontare la storia e le peculiarità del distretto laniero, spiegare come si realizza un tessuto fino ad arrivare al capo finito, ed educare all'acquisto responsabile di vestiti. “Un modulo replicabile e che ci piacerebbe portare avanti ...