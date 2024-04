(Di giovedì 18 aprile 2024), 18 aprile 2024 -il lungoaiprovocato dal Covid e l'alluvione del 2 e 3 novembre, è stata finalmenteladie il nuovo parcheggio della struttura, che rappresenterà il nuovo ingresso all'edificio su via di Cantagallo. Stamani i bambini e le insegnanti hanno riservato una festosa accoglienza al sindaco e all'assessore alla Pubblica Istruzione, che hanno tagliato il nastro insieme al dirigente scolastico Riccardo Fattori. L’edificio è disposto su di un unico piano, circondato da un ampio giardino, con sei aule didattiche, ciascuna con i propri servizi igienici, spazi polivalenti adibiti a laboratori didattici, biblioteca e spazio motorio, oltre alle zone di servizio ...

C’era la speranza che potesse essere un nuovo successo e un successo, effettivamente, è stato. Anche oltre le aspettative. Il libro unico "Prato com’era" , uscito ieri in abbinamento gratuito con ... (lanazione)

River Pieve pronto ad affrontare lo Zenith Prato , in trasferta, dopo aver già conquistato l’obiettivo che a inizio stagione la società aveva prefissato. "Siamo molto soddisfatti di come abbiamo ... (sport.quotidiano)

Prato , 12 aprile 2024 - Una donna residente a Larciano tornata di recente da un viaggio all’estero sarebbe risultata positiva ai primi test per la Dengue . La conferma della diagnosi si avrà nella ... (lanazione)

Prato, dopo lo stop ai lavori inaugurata la nuova scuola dell’infanzia di Pacciana - Prato, 18 aprile 2024 - dopo il lungo stop ai lavori provocato dal Covid e l'alluvione del 2 e 3 novembre, è stata finalmente inaugurata la nuova scuola dell’infanzia di Pacciana e il nuovo parcheggio ...lanazione

Inaugurata la nuova scuola dell’infanzia di Pacciana - Prato - dopo il lungo stop ai lavori provocato dal covid e alluvione del 2 e 3 novembre, è stata finalmente inaugurata la nuova scuola dell’infanzia di ...piananotizie

Il ritorno della Padova Marathon, attese ventimila persone - Il nuovo slogan sulla t-shirt di questa edizione “Run the City”, la medaglia e la sacca ristoro per ogni iscritto. Il Tradizionale appuntamento in Prato della ...mattinopadova.gelocal