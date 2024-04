(Di giovedì 18 aprile 2024), 18 aprile 2024 - Nell'anno del centenario dell'assassinio di Giacomo, lo Spi Cgil die toscano promuove in città lo'Il'. L'appuntamento è per mercoledì 24 aprile alle ore 21 al. Tutto nasce da un'idea dello scrittore Riccardo Nencini, dalla quale viene fuori una pièce teatrale per la regia di Matteo Marsan, di e con Anna Meacci, Daniela Morozzi e Chiara Riondino. Loporta a conoscere la storia di quattro donne, Velia, Anna, Julka, Margherita che hanno legato la loro vita e il loro destino a quello dei loro uomini,, Turati, Gramsci e Mussolini. Il pubblico sarà proiettato nella storia recente d'Italia, con gli accadimenti che si susseguono sulla base delle ...

Prato, al Teatro Metastasio arriva 'Il Corpo': lo spettacolo sul delitto Matteotti - Prato, 18 aprile 2024 - Nell'anno del centenario dell'assassinio di Giacomo Matteotti, lo Spi Cgil di Prato e toscano promuove in città lo spettacolo 'Il Corpo'. L'appuntamento è per mercoledì 24 apri ...lanazione

"Teatro in circolo" prosegue con un musical - Sabato 20 aprile torna "Teatro in circolo": sul palcoscenico dell'Auditorium del circolo aziendale Hitachi sarà di scena "Moulin Rouge" musical della Rise up Academy per la regia di Serena Carradori, ...valdinievoleoggi

Al Teatro Metastasio arriva “Il Corpo”, lo spettacolo sul delitto Matteotti. A promuoverlo lo Spi Cgil - Prato - Nell'anno del centenario dell'assassinio di Giacomo Matteotti, lo Spi Cgil di Prato e toscano promuove in città lo spettacolo "Il Corpo".piananotizie