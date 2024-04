(Di giovedì 18 aprile 2024)SANUna brutale aggressione, con la pretesa di una somma di denaro di 600 euro da consegnare immediatamente. Ma con il tempestivo arrivo della, due soggetti sono finiti in...

Polemiche sui cori , Lazza : “I napoletani sanno la stima che ho per loro. C’è un rapporto di ironia calcistica” Lazza ha risposto con una storia su Instagram alla polemica sui cori contro i ... (ilnapolista)

A quasi due settimane di distanza dalla tremenda caduta al Giro dei Paesi Baschi in cui ha avuto la peggio, Jonas Vingegaard è stato dimesso dall’ospedale di Vitoria-Gasteiz in cui era ricoverato. ... (sportface)

Porto San Giorgio, aggredito e picchiato per un debito: la madre chiama la polizia e lo salva - Porto SAN GIORGIO Una brutale aggressione, con la pretesa di una somma di denaro di 600 euro da consegnare immediatamente. Ma con il tempestivo arrivo della polizia, due soggetti sono finiti ...corriereadriatico

Al San Filippo Neri di San Benedetto “La trilogia della villeggiatura” di Carlo Goldoni - Appuntamento sabato 20 aprile, alle ore 21, al Teatro San Filippo Neri di San Benedetto del Tronto con ... La serata rappresenta la prima tappa di una mini tournèe di 5 appuntamenti che porterà la ...rivieraoggi

Scafati. Via Lo Porto, 50 incidenti l’anno, via al cantiere - Via Lo Porto, una delle più temute strade “killer” di Scafati al centro di un progetto di riqualificazione ad hoc ...agro24