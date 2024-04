Una storia incredibile e macabra quella che arriva da Bangu, un quartiere di Rio de Janeiro, in Brasile. Una donna ha tras Porta to un cadavere in banca chiedendogli di mettere una firma su un ... (thesocialpost)

Porta il cadavere dello zio in banca per ritirare un prestito sul suo conto: arrestata una donna - Roma, 18 aprile 2024 – Banca di Bangu, nella zona ovest di Rio de Janeiro. Una donna entra con il cadavere dello zio sulla sedia a rotelle. Vuole ritirare un prestito di 17mila reais (poco più di 3mil ...quotidiano

