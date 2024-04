Porta il cadavere dello zio appena morto in banca per ottenere un prestito di 3 mila euro | Ha cercato di fingere che fosse lui a firmare

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) Un episodio agghiacciante si è verificato a Rio de Janeiro, in Brasile, dove una donna è stata arrestata per aver tentato diuninutilizzando ildel proprio zio. La donna, identificata come Erika de Souza Vieira Nunes, si è presentata in filiale con il corpo senza vita dell’uomo, seduto su una sedia a rotelle, cercando di farlo passare per vivo ei documenti necessari per ildi 17.000 reais, equivalente a poco più di 3.000. Il macabro tentativo di truffa è stato sventato dai dipendenti dellache, insospettiti dal commento della donna e dall’aspetto cadaverico dell’uomo, hanno immediatamente allertato la polizia. Giunti sul posto, gli agenti hanno constatato il decesso ...