Ponti primavera - Tirana tra le mete top con Barcellona e Parigi

(Di giovedì 18 aprile 2024) Con latornano ie gli italiani si organizzano per ritagliarsi una vacanza tra giorni di ferie, feste comandate e weekend. Secondo eDreams oltre alle capitali e metropoli europee che non passano mai di moda - su tutte spiccanoe Amsterdam - quest'anno le prenotazioni dall'Italia puntano forte anche sulla capitale albanese,. Le prime italiane in classifica sono invece Catania e Roma. Per quanto riguarda la durata, ben il 37% dei connazionali ha scelto di concedersi una vacanza di 3 giorni mentre il 15% unirà le due festività per un break di 6 o 7 giorni. Ma quali sono le date più popolari per la partenza? I giorni più gettonati sono il 25 aprile (scelto dal 30% del campione) e il 26 (22%). Secondo la tradizione, questi primidi ...