Ponte sullo Stretto - Salvini e Ciucci fanno gli gnorri | Entro l’estate al via i lavori

“Vado avanti dritto” . Matteo Salvini conferma il timing dei lavori per il Ponte sullo stretto , grande opera strategica per il Sud, fiore all’occhiello della sua mission di ministro. “Conto che la ... (secoloditalia)

Salvini, non fare il Ponte sarebbe un danno senza senso - "L'ossessione dei giornalisti è quando parte il Ponte, per me l'importante è che parta e non farlo sarebbe un danno economico, sociale ed ambientale senza senso". Lo ha detto il vicepremier e ministro ...quotidiano

Coalizione Piendibene: “Importante l’iniziativa di Interporto sul ripristino della Civitavecchia-Capranica-Orte” - “Il convegno organizzato nei locali dell’Interporto per il prossimo 19 aprile dai comitati per il ripristino della linea ferroviaria Civitavecchia Capranica Orte rappresenta un momento important ...trcgiornale

Nesci: «Bene il Ponte, ma attenzione a non creare disagi al porto di Gioia Tauro» - Le parole dell’europarlamentare uscente di Fdi a Telesuonano che punta alla rielezione. «A Occhiuto chiediamo più spazio» ...corrieredellacalabria