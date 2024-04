Ponte sullo Stretto di Messina - le carte per valutarlo sono illeggibili

(Di giovedì 18 aprile 2024) Inviati al ministero dell'Ambiente dalla società incaricata di gestire il progetto, i documenti sul trafficopieni di tabelle incomprensibili e informazioni non aggiornate. Il ministero ha detto alla società di rifare tutto da capo

Matteo Salvini non intende fare marcia indietro sul Ponte sullo Stretto , nonostante ad avanzare dubbi sull’opera siano i suoi stessi colleghi, vedi il ministero dell’Ambiente di Gilberto Pichetto ... (lanotiziagiornale)

In diretta da Montecitorio la giornata politica di oggi: Ponte sullo Stretto , Medio Oriente , Europee e le ultime novità, attraverso il racconto dei protagonisti. Nuova giornata politica ricca di ... (notizie)

Salvini sul Ponte sullo Stretto: "Non farlo sarebbe un danno senza senso" - Matteo Salvini è tornato a parlare del Ponte sullo Stretto, sottolineando che per lui sarebbe un errore non farlo.notizie

Le carte per valutare il Ponte sullo Stretto di Messina sono illeggibili - Inviati al ministero dell'Ambiente dalla società incaricata di gestire il progetto, i documenti sul traffico sono pieni di tabelle incomprensibili e informazioni non aggiornate. Il ministero ha detto ...wired

Salvini: "non fare il Ponte sullo Stretto sarebbe un danno senza senso"