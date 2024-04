Poliziotto arrestato per prostituzione Beccato con 3mila euro nascosti nelle mutande | stava trasferendo i soldi in Sicilia

(Di giovedì 18 aprile 2024) PREGANZIOL (TREVISO) -mentre cercava di portarein. Precisamente 3.050che aveva nascosto. È il motivo per cui Ivan D?Amore, il...

Mentre una ragazza salive sulle scale mobili , un poliziotto ha deciso di registrare un Filma to intimo inquadrando sotto la sua gonna I poliziotti hanno il compito di rappresentare la legge, ... (notizie)

Un ex ispettore di Polizia è stato arrestato per maltrattamenti ai danni dell'ex moglie , una donna di 75 anni dalla quale era separa to. I due continua vano però a vivere nello stesso appartamento di ... (fanpage)

Lo massacrano di botte per 600 euro, arrestati - L’uomo si è rivolto alla mamma per farsi prestare il denaro, lei ha detto no e vedendolo col volto tumefatto ha chiamato la polizia .msn

Abusi sessuali sulla figlia adottiva, condannato Poliziotto a 11 anni - Un Poliziotto in servizio all'epoca dei fatti ad Alcamo e la moglie sono stati condannati rispettivamente ad 11 anni per violenza sessuale e maltrattamenti ed a 4 anni per maltrattamenti nei confronti ...blogsicilia

Violenza sessuale sulla figlia, Poliziotto alcamese condannato a undici anni - Si è concluso con una condanna a 11 anni di reclusione il processo di primo grado a carico di un ex Poliziotto ...tp24