Podismo - la Mezza del Mugello compie 5 anni

(Di giovedì 18 aprile 2024) Firenze, 18 aprile 2024 – Il 12 maggio segnerà un traguardo significativo per la Auto Equipedel, poiché l'evento celebrerà il suo quinquennale. Questa gara toscana, inserita nel prestigioso calendario Aics, ha già conquistato un posto d'onore nelle agende degli appassionati di corsa, non solo in Toscana ma anche oltre i confini regionali. Tuttavia, quest'anno, la corsa presenta un valore aggiunto legato alla solidarietà. Partecipando online a questa affascinante sfida podistica, i corridori sosterranno concretamente la Cure2Children Foundation, un'organizzazione impegnata nella cura dei bambini affetti da malattie oncologiche direttamente nei loro Paesi di origine. I fondi raccolti saranno destinati a sostenere progetti di assistenza avanzata e trasparente, garantendo cure sostenibili e durature. Un gesto di solidarietà che va oltre la ...

ORTIGNANO È tutto pronto per la nona edizione della eco Mezza maratona del Casentino, in programma per oggi dalle 8,30 a San Piero in Frassino nel comune di Ortignano Raggiolo. L’evento organizzato ... (sport.quotidiano)

Grande successo per la 3ª edizione della " mezza maratona del Metauro", gara nazionale Fidal di km 21,097, valida per il 2° Trofeo BCC del Metauro organizzata dall’Asd Running Club Fossombrone ed ... (sport.quotidiano)

Podismo, torna la Mezza del Mugello nel segno della solidarietà - Primo traguardo per la Mezza del Mugello, che domenica 12 maggio compirà cinque anni.055firenze

Prato Half Marathon, titoli sia per la Montecatini Marathon che per la Silvano Fedi - Soddisfazioni e piazzamenti per entrambe le società podistiche della provincia in occasione della Prato Half Marathon Grande successo per la Montecatini Marathon ASD alla Prato Half Marathon – campion ...pistoiasport

Podismo, la carica dei 40 mila a Vivicittà! Slovenia e Polonia festeggiano sul Lago di Garda - 40.000 podisti in tutta Italia hanno festeggiato i 40 anni di Vivicittà: si è corso per la pace, la legalità, l’inclusione. I più veloci a Pescara e Bari, con il keniano Simon Kibet Loitanyang e la ve ...oasport