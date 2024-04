Pnrr - commissari e multiutility | così le mafie usano il denaro pubblico per entrare nello Stato

(Di giovedì 18 aprile 2024) Lehanno sempre più scelto negli ultimi trent’anni di penetrare nel cuore dell’economia e delloper confondersi sempre di più con l’economia legale e per impadronirsi delle istituzioni in modo da agire come le istituzioni stesse. È un modo di operare che produce loro tanti vantaggi senza effetti collaterali. Il potenziale militare serve alleper continuare a garantirsi il controllo militare del territorio, ma senzain conflitto con una diffusa politica, con la quale si condivide anche la ricerca del consenso. Mimetizzarsi significa utilizzare per operare carta bollata, leggi, delibere, provvedimenti amministrativi, qualche volta anche sentenze, se necessario. In questo modo il crimine si legalizza e la gente non viene a sapere e quindi non c’è reazione e non si creano anticorpi per una ...

Nuovo lungolago ostaggio della burocrazia, i lavori slittano ancora - L’impresa è pronta a partire ma ancora non c’è una data certa per l’atteso avvio del cantiere per la riqualifica del lungolago cittadino ...lecconotizie

Assalto al Pnrr: il provvedimento sul Recovery diventa un contenitore omnibus - Ci sono 65 milioni per l’Albania e la legge per la sicurezza sul lavoro. Con la fiducia in Parlamento ok alle norme per gli amici e sodali ...ilsecoloxix

Pnrr: Cavandoli (Lega), facilitare accesso a fondi per Pmi - "Per l'Italia il Pnrr è un grosso sforzo oltre che un impegno economico: per oltre 190 miliardi sono investimenti a debito, ed influisce sensibilmente sul PIL di tutto il Paese, il cui tessuto economi ...ansa