Pitti Uomo - ci sarà la sfilata di Pierre-Louis Mascia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 aprile 2024) Firenze, 18 aprile 2024 – Ancora una gran bella sorpresa per le passerelle di106 in programma a Firenze dall’11 al 14 giugno con le collezioni maschili della primavera-estate 2024-2025. Dopo l’annuncio di Paul Smith e di Marine Serre ecco quello della, il 13 giugno, di, re delle stampe su seta inconfondibili per classe e charme chea Firenze e che organizzerà un evento in collaborazione diImmagine. L’eclettico universo estetico del designer francese - da molte stagioni presente a- prenderà forma per la prima volta in unaco-ed (e donna) che avrà luogo in una location di grande suggestione, ancora non ...