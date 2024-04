Pisa - torna ‘Primavera d’Impresa’ tra innovazione e sostenibilità

(Di giovedì 18 aprile 2024), 16 aprile 2024 - Dalla discriminazione di genere alle innovazioni digitali e alle nuove frontiere della. Se ne discuterà durante la nuova edizione di Primavera d'Impresa, l'evento organizzato dall’Associazione Coltiviamo Cultura con l’obiettivo di promuovere conoscenza e innovazioni e dare un contributo allo sviluppo sociale alla base della costruzioni di reti di promozione delle migliori esperienze di lavoro, ricerca, sviluppo e buone pratiche, dare vita a nuove opportunità di crescita e incentivare il confronto su novità, innovazioni e nuovi approcci di fare business e di promuovere attività sociali per lo sviluppo dei territori. L'iniziativa si svolgerà il 9 e 10 maggio agli Arsenali Repubblicani. Dopo i saluti istituzionali del presidente del Consiglio regionale Toscana Antonio Mazzeo e dell'assessore del ...

Vespa Days, un mondo in festa. Quattro giornate per celebrare l’icona di una generazione - Pontedera, culla del mito, ospita oltre diecimila persone di 54 Paesi, dall’Arabia al Perù. E’ nata nel ’46, ha 78 anni, ma non soffre i segni del tempo: è il gioiello della corona della Piaggio ...lanazione

Milano, torna in carcere Antonino Carollo boss della “Duomo Connection”. Avvocato indagato muore dopo l’arresto - A quasi 34 anni dall’inchiesta “ Duomo Connection “, sugli interessi di Cosa Nostra al Nord, torna in carcere Antonino Carollo. Figura di spicco dell’indagine milanese coordinata da Ilda Boccassini e ...ilfattoquotidiano

A Pisa torna il Festival della Robotica con esperti mondiali - Sfide, risultati e applicazioni di robotica e intelligenza artificiale con seminari, dibattiti, film e demo interattive: è il Festival della robotica che torna a Pisa dal 24 al 26 maggio e ospiterà es ...ansa