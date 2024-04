Pisa - al via il Fonterossa Day | due giorni di concerti per esplorare le avanguardie del jazz

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 aprile 2024), 18 aprile 2024 – Due giornate di musica e sette live per immergersi nel sound d’avanguardia edtutte le nuove direzioni del. Sabato 20 e domenica 21 aprile aal via l’ottava edizione delDay, il festival firmatoRecords, etichetta discografica diretta dalla contrabbassista e compositrice TopSilvia Bolognesi. Appuntamento sabato dalle 21.30 presso l’Exwide Club (via Franceschi 13) e domenica dalle 17.00 presso il Teatro Sant’Andrea (via del Cuore 1) per l’evento organizzato da Toscana Produzione Musica in collaborazione con, in programma una carrellata sulle novità discografiche della label accanto alle performance di giganti del calibro di Mike Reed, guru della batteria ...