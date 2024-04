Pioli amaro e disarmante dopo il KO con la Roma in Europa League | “Sì - sono deluso da questo Milan”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 18 aprile 2024) Il Milan è stato eliminato dall'da unache si è dimostrata superiore nelle due gare enon nasconde il fastidio di aver subito forse troppo: "state due partite non all'altezza e non di qualità per noi". Parole che non nascondano l'amarezza: "Ora dovremo dimostrare di avere una reazione, i tifosi pretendono