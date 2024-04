Pioggia in arrivo - da stasera scatta l’allerta meteo in Campania

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di giovedì 18 aprile 2024) Un avviso di allertainè stato emanato dalla Protezione civile regionale dalla mezzanotte di oggi e per le successive 24 ore. La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allertaindi livello Giallo per piogge e temporali valido dalla mezzanotte