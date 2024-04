Pioggia di soldi per giovani e donne | contributi a fondo perduto e mutui a tasso zero - una grande opportunità | non fartela scappare

(Di giovedì 18 aprile 2024) Resto al Sud è l’incentivo volto a sostenere la nascita e lo sviluppo delle nuove attività imprenditoriali nel Meridione e nelle Regioni centrali. Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sicilia e Sardegna nonché le zone del cratere sismico del Centro Italia – Lazio, Marche e Umbria – e le isole minori del Centro nord sono destinatarie dell’incentivo Resto al Sud. Come funziona Resto al Sud (Informazioneoggi.it)L’incentivo Resto al Sud si rivolge ai cittadini di età compresa tra i 18 e i 55 anni che intendono avviare o ampliare l’attività imprenditoriale. Le risorse a disposizione sono 1 miliardo e 250 milioni di euro. Al 1° febbraio 2024 sono stati finanziati 17.429 progetti con 881 milioni di agevolazioni concesse e 61.283 posti di lavoro creati. Oltre alla residenza nelle Regioni e zone segnalate (si accetta anche l’eventuale trasferimento nelle suddette zone entro ...

