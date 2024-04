(Di giovedì 18 aprile 2024) Giornata all’attacco per Davide. Il giovane azzurro del Team Polti Kometa ha provato a ribaltare la situazione in classifica generale provando a lanciarsi da lontano nella quarta tappa delof the, ma è stato raggiunto dalche non gli hatroppo. In ogni caso giornata più che positiva per lui: undicesimo al traguardo, guadagna sei posizioni in classifica generale ed entra al momento nella top-10 ad una giornata dal termine. Le sue parole ai microfoni di Tina Ruggeri di InBici al traguardo: “Ho provato ad andare in, l’ho presa. Poi quando c’è stata l’accelerata di Higuita e Carr non sono riuscito a seguirli, sono andato del mio passo, poi mi hanno raggiunto i migliori ma non sono riusciti a tenerli”. L’obiettivo odierno: ...

Davide Piganzoli riesce a resistere e va a prendersi il successo nel Tour of Antalya . Dopo la prima vittoria di ieri in una singola tappa arriva anche il primo successo della carriera in Classifica ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Tour OF THE Alps 12.11: Il quartetto composto da Carr, Carthy , Higuita e Piganzoli si è preso un minuto sul gruppo. Ci sono tra ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Tour OF THE Alps 13.42 Ci siamo lasciati ieri con la grande azione dello spagnolo Juan Pedro Lopez che si è preso tappa e maglia. ... (oasport)

Piganzoli in fuga al Tour of the Alps: “Il gruppo non ha lasciato spazio, ma buone risposte” - Giornata all'attacco per Davide Piganzoli. Il giovane azzurro del Team Polti Kometa ha provato a ribaltare la situazione in classifica generale provando a lanciarsi da lontano nella quarta tappa del T ...oasport

Tour of the Alps 2024, impresa di Simon Carr nella quarta tappa - Simon Carr ha portato a casa una grande vittoria al Tour of the Alps 2024: nella quarta tappa, il corridore britannico della EF-EasyPost ...tag24

Ciclismo: Simon Carr vince a Borgo Valsugana, grande prova di Antonio Tiberi (Video) - Già nelle fasi centrali si è registrato il crollo di Tobias Foss, secondo in classifica e leader della Ineos. Il norvegese non è riuscito a stare in gruppo sulle dure salite della tappa odierna ed ha ...it.blastingnews