Pierre-Louis Mascia Debutterà Con Una Sfilata Memorabile al Pitti Uomo 106

first appeared on Molto.it.

(Di giovedì 18 aprile 2024) Il Debutto di una Collezione Co-ed senza Precedenti.ha scelto Firenze come palcoscenico per presentare la sua collezione Primavera/Estate 2025 in un evento senza precedenti: unaco-ed che promette di incantare e sorprendere. La data da segnare sul calendario è giovedì 13 giugno 2024, alle ore 18:00, quando il magico sipario si ...

Firenze, 18 aprile 2024 – Ancora una gran bella sorpresa per le passerelle di Pitti Uomo 106 in programma a Firenze dall’11 al 14 giugno con le collezioni maschili della primavera-estate 2024-2025. ... (lanazione)

Pierre-Louis Mascia debutta a Pitti Uomo 106 con la sua prima sfilata in collaborazione con Pitti Immagine. Il marchio francese, ormai presenza fissa da molte stagioni al Pitti , per la collezione ... (panorama)

Firenze: debutto in passerella a Pitti Uomo per Pierre-Louis Mascia - Debutta in passerella l'universo di Pierre-Louis Mascia, fondato dallo stilista ed ex illustratore francese nel 2008. Il debutto avverrà giovedì 13 giugno, a Firenze, in occasione di Pitti Uomo 106.primapaginanews

Pierre-Louis Mascia debutta in passerella a Pitti Uomo - L'universo eclettico di Pierre-Louis Mascia, fondato nel 2008 dallo stilista francese con un passato da illustratore, debutta in passerella in occasione di Pitti Uomo 106 (in programma a giugno a Fire ...ansa

Pitti Uomo, ci sarà la sfilata di Pierre-Louis Mascia - Firenze, 18 aprile 2024 – Ancora una gran bella sorpresa per le passerelle di Pitti Uomo 106 in programma a Firenze dall’11 al 14 giugno con le collezioni maschili della primavera-estate 2024-2025. Do ...lanazione