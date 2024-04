Pierre-Louis Mascia debutta con la sua prima sfilata a Pitti Uomo

(Di giovedì 18 aprile 2024)106 con la suain collaborazione conImmagine. Il marchio francese, ormai presenza fissa da molte stagioni al, per la collezionevera Estate 2025 darà vita per lavolta a unaco-ed in una location suggestiva ancora da svelare. Illustratore di formazione,è originario di Tolosa, in Francia. Il designer lancia la sua linea omonima nel 2007 partendo con i foulard, per poi svilupparsi nel tempo fino ad approdare nel mondo del pret-à-porter. Celebre per i suoi motivi intricati e i tessuti,realizza linee pulite che vengono messe in risalto ...

Firenze, 18 aprile 2024 – Ancora una gran bella sorpresa per le passerelle di Pitti Uomo 106 in programma a Firenze dall’11 al 14 giugno con le collezioni maschili della primavera-estate 2024-2025. ... (lanazione)

Pitti Uomo, ci sarà la sfilata di Pierre-Louis Mascia - Firenze, 18 aprile 2024 – Ancora una gran bella sorpresa per le passerelle di Pitti Uomo 106 in programma a Firenze dall’11 al 14 giugno con le collezioni maschili della primavera-estate 2024-2025. Do ...lanazione

Pierre-Louis Mascia debutta in passerella a Pitti Uomo - Il marchio, presenza fissa del salone fiorentino da molte stagioni, sfilerà in una location ancora top secret la sera del 13 giugno alle ore 18 con una collezione mista.it.fashionnetwork

Per Pierre-Louis Mascia arriva la prima sfilata: farà parte del programma di Pitti Uomo - «Felice di presentare la mia collezione in questo format per me inedito proprio a Pitti - dice il designer francese -. Un salone che è stato fondamentale per lanciare molte delle mie collezioni».fashionmagazine