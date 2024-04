Piazzapulita | anticipazioni 18 aprile 2024

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di giovedì 18 aprile 2024) Nuova puntata diin onda stasera, 18, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli si occuperà ancora di svariate tematiche, principalmente a sfondo politico, ma non solo. Tra gli altri: Israele, l’Iran e il rischio di un’escalation in Medio Oriente; la questione morale che travolge i partiti; la campagna elettorale per le Europee.: ospiti 18Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo: il Ministro degli Esteri Antonio Tajani; l’ex Premier e leader di Italia Viva Matteo Renzi; la giornalista e conduttrice di Otto e Mezzo su La7 Lilli Gruber; l’attrice e regista Monica Guerritore; il giornalista e scrittore Michele Serra; lo scrittore Gianrico Carofiglio e le giornaliste Paola Caridi e Carmen Lasorella. Non mancherà ...