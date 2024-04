Piano pandemico - va avanti la battaglia dei familiari delle vittime Covid Sapremo mai la verità?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) Nel 2020, da febbraio, la strage della pandemia ha travolto milioni di persone. La strage più annunciata degli ultimi 100 anni, ha detto Francesco Zambon. Non eravamo pronti perché chi doveva tutelarci non lo ha fatto, per superficialità, per incompetenza, perché la sanità e la tutela della vita e della salute di tutti noi è sempre stata posta dietro altri interessi, dietro altre priorità. Ma quale è la priorità prioritaria se non la salute e la vita? La Procura di Bergamo il 1 marzo 2023 ha chiuso le indagini ed indagato 21 persone, da Speranza, a Conte, a Fontana, a Gallera, a Brusaferro, Locatelli e diversi membri del CTS istituito al Ministero della Salute. Il Tribunale dei ministri ha archiviato senza processo, ex ministri ex parlamentari, addirittura non parlamentari, prosciolti senza processo e senza che i...