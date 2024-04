Piano Mattei - Medio Oriente e Nato Tutti gli spunti del G7 da Capri

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 18 aprile 2024) Mettere l’Africa al centro, per la stabilità e per la crescita. Questo uno dei passaggi più significativi della ministeriale G7 di, in cui il ministro Antonio Tajani ha accolto i parigrado seguendo una doppia traccia: certamente attenzione alle contingenze rappresentate dalle due guerre, ma senza dimenticare iniziative strategiche come il, il Fronte sud e le politiche di inclusione applicate al Mediterraneo. L’occasione si è rivelata utile per una serie di incontri bilaterali. AgendaPrimo punto il partenariato con l’Unione Africana. Il ministro degli Esteri italiano lo ha sottolineato particolarmente, per rafforzare il contrasto alle migrazioni irregolari, favorendo la stabilità e la crescita e ha ringraziato il ministro degli Esteri della Mauritania Mohamed Salem Ould Merzoug per la sua ...